SUA: Casa Alba apara "dreptul" lui Trump de a destitui inspectori generali insuficient de loiali

Donald Trump are toată "autoritatea" pentru a demite funcţionari neloiali, a pledat duminică anturajul său, în timp ce destituirea unui inspector general de la Departamentul de Stat continuă să suscite critici, potrivit AFP. "Există mulţi birocraţi care se cred preşedinţi în locul lui Donald Trump", a declarat consilierul economic al Casei Albe, Peter Navarro, întrebat de canalul ABC despre concedierea lui Steve Linick, al patrulea inspector general destituit de la începutul lunii aprilie. "Unii numesc aceasta 'statul paralel', cred că este potrivit", a adăugat el, reluând expresia 'Deep State' utilizată frecvent de Donald Trump pentru a denunţa funcţionari care - potrivit lui - acţionează să-i submineze autoritatea. "Nu deplâng plecarea lor, va exista întotdeauna cineva mai bun pentru a-i înlocui, mai loiali poate nu faţă de preşedinte, ci faţă de programul Trump", a mai spus Navarro, asigurând că preşedintele are "clar autoritatea" de a-i demite. "Nu vreau să vărs lacrimi de crocodil" în cazul lui Steve Linick, a întărit senatorul republican Ron Johnson pe CNN. Potrivit lui, nu toţi inspectorii generali - funcţionari însărcinaţi să descopere eventuale abuzuri în cadrul ministerului din care fac parte - fac o muncă egală: "unii o fac din motivaţii politice, iar alţii desfăşoară o muncă formidabilă". Dar, "până la urmă toţi sunt în serviciul preşedintelui şi el are autoritatea de a-i recruta şi de a-i destitui", a adăugat Ron Johnson. "Preşedintele are dreptul de a concedia oricare funcţionar federal, dar - dacă este vorba de represalii - acestea ar putea fi ilegale", a ripostat şefa democrată a Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, pe CBS. Democraţii au anunţat sâmbătă o anchetă parlamentară cu privire la concedierea lui Linick, care - potrivit lor - ar putea avea scopul de a împiedica să se ancheteze asupra şefului diplomaţiei Mike Pompeo, acuzat pe plan intern că ar fi utilizat serviciile unui angajat al ministerului pentru afacerile sale private şi cele ale soţiei sale. Potrivit legii americane, executivul trebuie să anunţe cu 30 de zile înainte Congresul despre intenţia sa de a demite un inspector general, cu scopul de a lăsa timp parlamentarilor să o conteste, dar aceasta nu s-a întâmplat în cursul recentelor concedieri ale inspectorilor generali de la Informaţii, Pentagon şi Ministerul Sănătăţii, care cu toţii, din motive variate, îl contrariaseră pe Donald Trump. Preşedintele "se crede deasupra legilor", a comentat fostul candidat la alegerile primare democrate Bernie Sanders, reproşându-i acestuia că nu înţelege rolul inspectorilor generali. AGERPRES/(AS-editor:Lilia Traci, editor online: Andreea Preda) Sursa foto: The White House/Facebook