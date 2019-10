SUA: Casa Alba denunta drept ''o escrocherie'' proiectul de rezolutie democrat ce formalizeaza procedura de destituire a presedintelui

Casa Albă a calificat drept "o escrocherie" proiectul de rezoluţie democrat dezvăluit marţi, ce vizează crearea unui cadru oficial pentru procedura de destituire a preşedintelui republican Donald Trump, transmite AFP. Proiectul de rezoluţie ce va fi supus votului joi în Camera Reprezentanţilor va "autoriza o nouă serie de audieri fără respectarea drepturilor preşedintelui de a se apăra" a denunţat Casa Albă într-un comunicat de presă, subliniind că "drepturile Casei Albe rămân nedefinite, neclare şi incerte". Congresmenii democraţi au prezentat marţi un proiect de rezoluţie ce fixează cadrul procedurii de destituire a preşedintelui Trump şi care prevede, printre altele, să acorde preşedintelui SUA mijloacele de a se apăra cu condiţia ca acesta să coopereze în cadrul anchetei. Proiectul a fost anunţat luni de lidera democraţilor din Congres, Nancy Pelosi. Votul de joi va reprezenta prima oportunitate de a măsura sprijinul democraţilor pentru susţinerea procedurii de destituire şi de a test dacă unii republicani sunt gata să renunţe la sprijinul acordat locatarului de la Casa Albă. Democraţii din Camera Reprezentanţilor au decis în urmă cu mai bine de o lună să investigheze dacă Donald Trump a abuzat de prerogativele sale prezidenţiale când ar fi solicitat Ucrainei să-l ancheteze pe democratul Joe Biden, posibil rival al actualului şef de stat american la alegerile prezidenţiale din 2020. Până în prezent au avut loc aproximativ 10 audieri cu uşile închise, parlamentarii solicitând, de asemenea, numeroase documente. "Rezoluţia pe care o introduc astăzi prezintă următoarele etape ale acestei anchete", a afirmat într-o declaraţie alesul democrat James McGovern, care prezidează comisia privind regulamentul interior al Camerei Reprezentanţilor. Textul stabileşte mai întâi cadrul audierilor publice realizate de comisia pentru informaţii. El permite republicanilor - minoritari în în acest for legislativ - să participe la audierea martorilor şi, de asemenea, în anumite condiţii, să convoace propriii martori. Rezoluţia stabileşte, de asemenea, procedurile de transfer a probelor strânse către comisia juridică care, într-o a treia etapă, va avea sarcina de a redacta eventualele articole de spunere sub acuzare a preşedintelui. În această etapă "va fi permisă participarea preşedintelui şi a avocaţilor săi", conform proiectului de rezoluţie. În plus, apărarea lui Donald Trump va putea să solicite noi audieri sau documente suplimentare, să examineze încrucişat martorii sau să formuleze obiecţii. Dar "dacă preşedintele refuză să coopereze în cazul solicitărilor din partea Congresului", preşedintele comisiei juridice Jerry Nadler "va avea libertatea de a impune răspunsurile adecvate, inclusiv să refuze cererile preşedintelui şi ale avocaţilor săi". AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Daniela Juncu)