SUA: Casa Alba, la indemana lui Biden, in timp ce ultimele state finalizeaza numaratoarea

Democratul Joe Biden are un avantaj de 253 – 214, în votul din colegiile electorale, potrivit Edison Research. Câștigarea celor 20 de voturi electorale din Pennsylvania i-ar aduce suficiente voturi fostului vicepreședinte pentru a-și asigura președinția, anunță Reuters. Biden ar câștiga, de asemenea, alegerile dacă va predomina în două dintre celelalte trei state cheie în […]