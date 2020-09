SUA-China, intr-un razboi fara sfarșit! Ce 'lovitura' pregatește administrația Trump

Administraţia Trump analizează impunerea de restricţie de export companiei Semiconductor Manufacturing International Corporation, cel mai mare producător de semiconductori din China, potrivit unui purtător de cuvânt al Departamentului Apărării, transmite CNBC, conform news.ro.

Departamentul Apărării discută dacă SMIC ar trebui adăugată la lista entităţilor Departamentului Comerţului, care restricţionează în esenţă companiile respective să primească anumite produse fabricate în Statele Unite. Lista entităţilor include acum peste 300 de companii din China.

”Departamentul Apărării lucrează în prezent cu mai multe agenţii la evaluarea informaţiilor disponibile pentru a determina dacă acţiunile SMIC justifică adăugarea sa pe lista entităţilor Departamentului de Comerţ”, a spus un purtător de cuvânt al Departamentului Apărării.

”O astfel de acţiune ar asigura că toate exporturile către SMIC vor fi supuse unei revizuiri mai cuprinzătoare.”

Posibila măsură a administraţiei face parte dintr-un efort continuu de a pune presiune asupra firmelor de tehnologie din China şi ar marca o escaladare majoră în bătălia tehnologică dintre Washington şi Beijing.

Oficialii americani s-au plâns de mult timp că firmele de tehnologie din China sunt supuse Republicii Populare Chineze şi colectează informaţii sensibile în numele Armatei Populare de Eliberare. Partidul Comunist Chinez a afirmat anterior că nu se angajează în spionaj industrial.

Un raport efectuat luna trecută de SOS International, un contractor de apărare din Virginia, susţinea că SMIC are legături cu sectorul de apărare din China, potrivit persoanelor intervievate de The Wall Street Journal. SOS a mai spus că cercetătorii militari chinezi au dezvăluit în lucrări de cercetare că folosesc tehnologia SMIC pentru fabricarea chips-urilor, a relatat The Wall Street Journal.

Într-un comunicat de sâmbătă, SMIC a declarat că este ”într-un şoc complet şi în perplexitate faţă de aceste ştiri” şi că ”furnizează servicii exclusiv pentru utilizatorii finali şi utilizările finale civile şi comerciale”.

”Nu avem nicio relaţie cu armata chineză”, a scris SMIC, adăugând că ”Orice presupunere a legăturilor companiei cu armata chineză sunt declaraţii neadevărate şi acuzaţii false”.

Oficialii americani au anunţat recent că vor înăspri restricţiile împotriva Huawei Technologies, pentru a contracara accesul companiei de telecomunicaţii la cipurile disponibile comercial.

Restricţiile împiedică Huawei să obţină semiconductori fără o licenţă specială. SMIC este unul dintre producătorii cu care colaborează Huawei.

Pe măsură ce tensiunile se înrăutăţesc între SUA şi China, oficialii americani presează alte guverne din întreaga lume să impună restricţii Huawei, argumentând că grupul oferă date guvernului chinez pentru spionaj. Huawei a negat că spionează pentru China.

Administraţia Trump a emis luna trecută decrete care interzic tranzacţiile cu ByteDance şi obligă compania să renunţe la operaţiunile din SUA ale popularei aplicaţii TikTok.