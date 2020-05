SUA: Cinci marinari de pe portavionul USS Theodore Roosevelt testati pozitiv din nou

Cinci marinari pe portavionul american USS Theodore Roosevelt au fost evacuaţi de pe navă după ce au fost testaţi pozitiv din nou, în pofida a două săptămâni de izolare pe insula Guam, a făcut cunoscut joi un responsabil american, notează AFP. Acest responsabil care a solicitat anonimatul a confirmat informaţii din jurnalul New York Times, potrivit cărora cel puţin un marinar a fost evacuat de pe portavion. Cei cinci marinari au fost testaţi pozitiv prima dată când echipajul de pe vasul pradă unei pandemii galopante de COVID-19 a fost evacuat în martie pe insula Guam din Oceanul Pacific. Ei au fost plasaţi în carantină şi consideraţi vindecaţi după ce testele au ieşit negative de două ori. La fel ca majoritatea echipajului, ei s-au întors pe nava care se pregăteşte să plece în larg, dar simptomele au reapărut şi au fost testaţi din nou. Circa 20 de marinari cu care au intrat în contact au fost, de asemenea, evacuaţi. La solicitarea agenţiei France Presse, US Navy a refuzat orice comentariu. O sursă militară a menţionat sub acoperirea anonimatului că cei 2.900 de marinari care s-au întors deja pe USS Theodore Roosevelt au purtat toţi mască şi au respectat strict distanţarea socială. "Este un mediu foarte diferit de cel care prevala atunci când s-a declarat pandemia", a subliniat sursa. US Navy, acuzată că iniţial a subestimat situaţia de la bordul portavionului, s-a făcut foarte discretă cu privire la starea echipajului de când toţi marinarii de pa vas au fost testaţi la sfârşitul lui aprilie. În total, 1.100 de marinari au fost testaţi pozitiv şi peste 25% dintre aceştia sunt consideraţi vindecaţi, a adăugat sursa militară. Un marinar a murit din cauza unor complicaţii legate de COVID-19. Pentagonul, care se fereşte să arate vreo vulnerabilitate, doreşte ca nava să plece cât mai repede în misiuni de patrulare în Pacific pentru a contracara ambiţiile Chinei în regiune.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru)