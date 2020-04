SUA: Coronavirusul ucide de 6 ori mai mulți americani de culoare. Statistici clare, abia in cateva zile

Coronavirusul infectează și ucide oameni negri din Statele Unite, la rate disproporționat de mari, conform datelor publicate de mai multe state și orașe mari, scrie New York Times. O altă sursă arată că 22% din americanii testati sunt bolnavi de COVID-19, adică 400.000 din 1.8 milioane de cetățeni americani considerați suspecți. SUA utilizează mai multe The post SUA: Coronavirusul ucide de 6 ori mai mulți americani de culoare. Statistici clare, abia în câteva zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.