SUA dau startul inarmarilor - Va amplasa rachete in state aliate din Asia

Statele Unite ale Americii intentioneaza sa instaleze sisteme de rachete cu raze medie de actiune in tari aliate din Asia, in contextul anularii Tratatului Fortelor Nuclerare Intermediare (INF), anunta secretarul Apararii, Mark Esper, situatie care va genera preocupari in China si Coreea de Nord. Intrebat daca Statele Unite intentioneaza sa instaleze noi sisteme de rachete in Asia dupa anularea Tratatului INF, Mark Esper a raspuns: "Da, am vrea acest lucru". "Am vrea sa desfasuram astfel de capabilitati cat mai rapid. As prefera in cateva luni, dar aceste lucruri dureaza mai mult decat ne-am astepta", a precizat Mark Esper, citat de publicatiile The New York Times, ...