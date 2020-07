SUA: De Ziua Independentei, presedintele Trump a acuzat stanga radicala, China si mass-media

Preşedintele Donald Trump a celebrat sâmbătă, 4 iulie, sărbătoarea naţională a Zilei Independenţei cu un discurs în stilul unui miting de campanie într-o Americă divizată, pe fundalul unui nou val de îmbolnăviri cu COVID-19 şi a manifestaţiilor împotriva rasismului, transmite duminică AFP. Foto: (c) Carlos Barria/REUTERS Festivităţile organizate cu ocazia zile de 4 iulie, marcată în mod tradiţional de parade, fanfare, grătare şi artificii impresionante într-o atmosferă prietenoasă au fost revizuite în acest an pe întreg teritoriul Statelor Unite din cauza pandemiei. "Suntem pe cale să învingem stânga radicală, marxiştii, anarhiştii, agitatorii şi jefuitorii", a spus preşedintele Donald Trump în cadrul unei ceremonii organizate în grădinile Casei Albe. Departe de tonul împăciuitor, adoptat în mod tradiţional de preşedinţii americani în discursul cu ocazia sărbătoririi Zilei Independenţei, miliardarul republican a atacat şi mass-media "care îşi acuză pe nedrept adversarii că sunt rasişti". "Cu cât minţiţi mai mult, cu cât calomniaţi (...) cu atât vom lucra pentru a spune adevărul şi vom câştiga", a declarat Donald Trump cu patru luni înaintea alegerilor prezidenţiale în care speră să câştige un al doilea mandat. Liderul de la Casa Albă a atacat din nou virulent China, de unde s-a răspândit pandemia noului coronavirus, reafirmând că autorităţile de la Beijing "ar trebui să fie trase la răspundere". Fidel mesajului pe care îl tot repetă în ultimele zile, Donald Trump a minimalizat din nou importanţa creşterii semnificative a numărului de cazuri de COVID-19 care a alarmat autorităţile medicale americane. "Am făcut multe progrese. Strategia noastră funcţionează bine", a spus el, comunicând din nou convingerea sa că tratamentul şi / sau un vaccin vor fi probabil disponibile "cu mult înainte de sfârşitul anului". Mai devreme în cursul zilei de sâmbătă, Florida anunţase un nou bilanţ record de contaminări, de 11.458 de cazuri în ultimele 24 de ore. Ca reacţie la amploarea crizei sanitare, primarul comitatului Miami-Wade, cel mai populat din ţară, cu aproape 2.7 milioane de locuitori, a decretat vineri seara interdicţie de circulaţie pe timpul nopţii începând cu ora 22:00. Măsura "este menită să împiedice oamenii să se aventureze şi să stea cu prietenii în grupuri, ceea ce s-a dovedit a fi un factor de răspândire rapidă a virusului", a spus primarul Carlos Gimenez. Concertele şi artificiile au fost anulate în Atlanta şi Nashville. În oraşul texan Houston, focarul epidemiei din marele stat din sudul SUA, 4 iulie a fost sărbătorit online. În pofida pandemiei, National Mall, imensa esplanadă din Washington unde se află muzee şi monumente oficiale, precum şi împrejurimile, au rămas deschise accesului publicului pentru un foc de artificii anunţat ca "monumental". Discursul prezidenţial virulent a fost urmat de o paradă aeriană a unor avioane din al doilea război mondial şi de un spectacol al escadrilei Blue Angels. Foto: (c) Carlos Barria/REUTERS Sărbătorirea de anul acesta a Zilei Independenţei, ce marchează momentul în care, în 1776, 13 colonii britanice au proclamat separarea lor de coroana britanică şi fondarea Statele Unite ale Americii, va rămâne în istorie marcat de frământările sociale şi politice generate de moartea afro-americanului George Floyd. Moartea sa a provocat o mişcare de amploare împotriva rasismului, comparabilă cu cea a drepturilor civile din anii 1960. În mai multe părţi din SUA, ziua de 4 iulie a fost marcată de mitinguri pentru justiţie, egalitate rasială şi împotriva administraţiei Trump. Foto: (c) Sarah Silbiger/REUTERS La Washington, aproximativ douăzeci de asociaţii au chemat cetăţenii să participe la demonstraţii, în special în faţa monumentului dedicat lui Abraham Lincoln, unde Martin Luther King a rostit celebrul său discurs "Am un vis", în 1963. "Vrem să anunţăm lumea, nu doar SUA, că nu valorăm mai puţin decât restul", a declarat Katima McMillan, o afro-americană de 24 de ani. "Ţara noastră s-a întemeiat pe o idee, aceea că ne naştem toţi egali. Niciodată nu am fost la înălţimea acestei idei", a declarat sâmbătă Joe Biden, candidatul democrat la alegerile prezidenţiale din noiembrie. Biden a cerut un efort comun pentru a depăşi "peste 200 de ani de rasism sistemic". În plină dezbatere despre statuile dărâmate de manifestanţii anti-rasism, preşedintele Donald Trump a denunţat vineri seara, în cadrul unui eveniment la Muntele Rushmore dedicat Zilei Independenţei, "o campanie ce vizează ştergerea istoriei noastre, defăimarea eroilor noştri, suprimarea valorilor noastre şi îndoctrinarea copiilor noştri". AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * SUA: Preşedintele Trump susţine că va proteja modul de viaţă american început odată cu Columb