SUA: Demisia sefului politiei de frontiera in plin scandal

Responsabilul interimar al autorităţilor americane de frontieră, John Sanders, şi-a înaintat demisia, în plină polemică asupra condiţiilor de detenţie a minorilor într-unul din centrele din subordinea sa, a relatat marţi presa din Statele Unite, potrivit AFP. Site-ul de informaţii Axios a publicat un mesaj difuzat luni agenţilor serviciului Customs and Border Protection (CBP) în care John Sanders informa că va părăsi postul la 5 iulie. Retragerea sa intervine la câteva zile după ce Human Rights Watch a publicat un sever raport asupra situaţiei a 250 de minori izolaţi deţinuţi în centrul din Clint, în apropierea oraşului El Paso (Texas). Organizaţia neguvernamentală a denunţat în principal lipsa de igienă şi securitate în acest centru suprapopulat în care copiii erau închişi de mai multe săptămâni, nu se spălau regulat şi dormeau chiar pe jos. Ministerul Sănătăţii (HHS) a anunţat luni că a găsit locuri în centrele de primire pentru majoritatea acestor copii. Potrivit New York Times, circa o sută de copii au fost plasaţi din nou în detenţie marţi în centrul din Clint, liber de această dată. John Sanders l-a înlocuit în aprilie pe Kevin McAleenan, promovat de preşedintele Donald Trump la conducerea ministerului securităţii interne pentru a încerca să rezolve criza de la frontiera de sud a Statelor Unite, pe care o traversează zilnic mii de imigranţi ilegali. CBP se află în prima linie pentru arestarea migranţilor, dar centrele sale de detenţie sunt suprapopulate. Poliţiştii îi pun frecvent în libertate pe imigranţii ilegali după ce aceştia au depus o cerere de azil. Teoretic, minorii trebuie plasaţi în centrele HHS, dar ministerul acuză insuficiente soluţii de găzduire. Nici presa, nici John Sanders nu au precizat dacă demisia sa are o legătură directă cu recentele critici la adresa CBP.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Daniela Juncu)