SUA: Demisia unui aliat al lui Trump in Congres, inculpat pentru folosire de informatii privilegiate

Primul ales republican din Congresul SUA care l-a sprijinit pe Donald Trump în cursa pentru Casa Albă, Chris Collins, în prezent pus sub acuzare pentru folosire de informaţii privilegiate, a demisionat luni, a făcut cunoscut un purtător de cuvânt al preşedinţiei Camerei Reprezentanţilor, notează AFP. Chris Collins urmează să anunţe marţi intenţia sa de a pleda vinovat, potrivit cotidianului Washington Post. "Am primit o scrisoare de demisie", a declarat un purtător de cuvânt al preşedinţiei democrate a Camerei Reprezentanţilor. Demisia va fi efectivă cu începere de marţi. Plecarea acestui parlamentar al unei circumscripţii din New York nu va schimba majoritatea din Cameră, sub controlul democraţilor din ianuarie 2019. În vârstă de 69 de ani, acest membru al Congresului SUA din 2013 a pledat vinovat pentru delict de iniţiere şi că a minţit poliţia federală în august 2018, în plină campanie pentru realegerea sa. Procurorul federal din Manhattan, Geoffrey Berman, l-a acuzat că a transmis informaţii confidenţiale despre o firmă australiană de biotehnologie, Innate Immunotherapeutics, obţinute deoarece făcea parte din consiliul de administraţie al acesteia, pentru a evita ca fiul şi tatăl viitoarei nore să piardă la sumei mari la Bursă. După ce anunţase că renunţă să candideze pentru un nou mandat, Chris Collins a rămas în cursă şi a fost reales, scrie AFP.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru)