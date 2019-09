SUA: Departamentul de Stat a reluat ancheta privind e-mailurile lui Hillary Clinton

Administraţia Trump a relansat spinoasa anchetă privind e-mailurile lui Hillary Clinton, care a afectat campania candidatei democrate la prezidenţialele americane din 2016, a informat cotidianul Washington Post, potrivit AFP. Hillary Clinton a fost acuzată în acea perioadă că a folosit un server privat de mesagerie când era secretar de stat (între 2009 şi 2013), în locul serverului guvernamental securizat prin intermediul căruia ar fi trebuit să trimită toată corespondenţa electronică. Cu câteva zile înaintea alegerilor, FBI a decis să nu o pună sub acuzare pe soţia fostului preşedinte Bill Clinton, chiar dacă directorul din acea vreme al poliţiei federale, James Comey, a subliniat că ea a dat dovadă de o "neglijenţă extremă". Hillary Clinton a afirmat în repetate rânduri că această anchetă a fost unul dintre principalele motive ale înfrângerii sale din 2016. Potrivit Washington Post, care citează mai mulţi responsabili sub acoperirea anonimatului, ancheta a fost lansată la începutul anului 2018, înainte de a fi progresiv abandonată, apoi relansată în august 2019. Anchetatorii Departamentului de Stat au contactat 130 de foşti sau actuali angajaţi pe tema e-mailurilor, care au fost clasate secrete retroactiv şi în perioada respectivă au ajuns în mesageria lui Hillary Clinton. Relansarea anchetei "nu are nicio legătură cu cine este la Casa Albă", a declarat un responsabil al Departamentului de Stat. "Este timpul necesar pentru a parcurge milioane de e-mailuri, aproape trei ani şi jumătate", a adăugat el. Un fost responsabil al administraţiei americane a apreciat însă că este vorba de o modalitate prin care republicanii vor "să menţină în viaţă problema e-mailurilor lui Clinton", în perspectiva alegerilor prezidenţiale din 2020 şi în condiţiile în care Donald Trump este ameninţat de o procedură de destituire (impeachment) în Congres.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Daniela Juncu)