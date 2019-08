SUA despre Statul Islamic: "Este mai puternic azi decat acum trei sau patru ani"

SUA despre Statul Islamic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a recunoscut, marti, o resurgenta a gruparii Statul Islamic (SI) in anumite regiuni, in pofida unei slabiri a capacitatilor organizatiei jihadiste, relateaza Reuters. ”Este complicat. Exista anumite locuri in care SI este mai puternic azi decat acum trei sau patru ani”, a declarat Poempo intr-un interviu acordat emisiunii CBS ”This Morning”. De cine se izbeste Iohannis? De Trump sau de Merkel? Insa, ”califatul” Daesh nu mai exista, iar acest lucru ii slabeste capacitatile de a comite atacuri, apreciaza seful diplomatiei americane. Organizatia jihadista a revendicat un atentat sinucigas sambata, la o nunta, la Kabu ...