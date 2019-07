SUA: Donald Trump a discutat la Washington cu premierul pakistanez despre situatia din Afganistan

Schimbare de abordare la Casa Albă: preşedintele Donald Trump a lăudat luni eforturile recente ale Pakistanul în privinţa situaţiei din Afganistan, de unde SUA intenţionează să se retragă după 18 ani de intervenţie militară, transmite AFP. "Am făcut multe progrese în ultimele săptămâni şi Pakistanul ne-a ajutat", a declarat preşedintele american în momentul primirii, pentru prima oară în Biroul Oval, a premierului pakistanez Imran Khan. "Cred că Pakistanul va face multe", a adăugat Trump, care în trecut a acuzat Islamabadul de "minciuni" şi "duplicitate" în eforturile asumate de combatere a terorismului. Washingtonul depune eforturi pentru a obţine un acord politic cu talibanii înaintea alegerilor prezidenţiale afgane programate pentru sfârşitul lunii septembrie, notează AFP. Un astfel de progres ar deschide calea retragerii trupelor americane, la 18 ani după atentatele din 11 septembrie care au determinat SUA să lanseze o vastă ofensivă pentru înlăturarea regimului taliban aflat la putere în Kabul. Evidenţiind faptul că, timp de ani de zile, sub mandatul predecesorilor săi, Islamabadul nu a făcut nimic pentru SUA, Donald Trump a insistat asupra unei schimbări importante în cursul ultimilor luni, o consecinţă, în opinia sa, a fermităţii de care a dat dovadă. "Cred că Pakistanul nu respecta SUA şi pe preşedintele ţării", a declarat Trump. "Suntem pe teren în Afganistan de 19 ani, este ridicol", a subliniat preşedintele SUA, care şi-a manifestat optimismul în privinţa negocierilor în curs cu talibanii. "Vom avea foarte rapid răspunsuri în privinţa Afganistanului", a asigurat Trump. Liderul de la Casa Albă a mai afirmat că SUA ar putea câştiga în câteva zile războiului din Afganistan dacă nu ar ţine cont de numărul mare de victime în rândul civililor pe care le-ar face o astfel de ofensivă. "Aş putea să câştig acest război într-o săptămână" a susţinut Trump, care a menţionat posibilitatea de a face să dispară Afganistanul "de pe suprafaţa Pământului"."Pur şi simplu nu vreau să ucid 10 milioane de persoane", a precizat el. La rândul său, Imran Khan a salutat progresele înregistrate în negocierile aflate în curs de desfăşurare. "Nu există o soluţie militară în Afganistan", a subliniat premierul pakistanez. "Nu am fost niciodată mai aproape ca acum de un acord de pace", a adăugat Khan."Vrem o pace". Washington şi Kabul acuză în mod regulat Islamabadul că susţine grupări extremiste înarmate precum reţeaua Haqqani, aliată a talibanilor, punându-i acesteia la dispoziţie ascunzători în regiunile sale de la frontiera cu Afganistanul. Pakistanul neagă un astfel de sprijin evidenţiind, în schimb, enormele sacrificii umane şi financiare pe care le-a făcut în eforturile sale de combatere a terorismului. "Nu este un secret: suntem îngrijoraţi în legătură cu conexiunile dintre anumite grupări (teroriste) şi armata şi serviciile de informaţii pakistaneze", conform unui oficial american. Talibanii şi alţi înalţi oficiali afgani s-au angajat la mijlocul lunii iulie, la Doha, să traseze o"foaie de drum pentru pace", având drept fundament iniţierea unui proces de pace controlat, revenirea persoanelor strămutate în interiorul ţării şi neamestecul puterilor regionale în Afganistan. Documentul prevede, de asemenea, "garantarea drepturilor femeilor în domeniile politic, social, economic, educativ şi cultural, conform cadrului islamic al valorilor islamice". În cadrul întrevederii de la Washington cu premierul pakistanez, Trump s-a oferit să joace rolul de mediator între India şi Pakistan. Spre surprinderea generală, liderul de la Casa Albă a dat chiar asigurări despre faptul că a fost solicitat în acest sens de premierul indian Narendra Modi. "Eram cu domnul Modi în urmă cu două săptămâni şi (...) el m-a întrebat dacă vreau să fiu mediator sau arbitru", a afirmat Trump în momentul primirii premierului Pakistanului. "L-am întrebat unde? El a spus: în Caşmir". Purtătorul de cuvânt al ministerului de la externe de la Delhi Raveesh Kumar a dezminţit însă, la scurt timp, aceste informaţii. "Este poziţia consecventă a Indiei ... ca toate aspectele importante referitoare la Pakistan să fie discutate doar în bilateral", a scris într-o postare pe Twitter oficialul indian. Acesta a mai precizat, referitor la afirmaţiile preşedintelui SUA, că "nicio solicitare în acest sens nu a fost prezentată de premier preşedintelui american". Împărţit între India şi Pakistan, fostul regat al Caşmirului a devenit butoiul cu pulbere al sub-continentului indian după partiţia din 1947, cele două puteri nucleare ale Asiei de Sud revendicând integral controlul asupra acestei regiuni. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Daniela Juncu)