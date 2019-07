SUA: Donald Trump este pregatit sa il primeasca pe fiul presedintelui brazilian Jair Bolsonaro ca ambasador in SUA

Preşedintele Donald Trump a salutat cu căldură marţi ideea ca fiul preşedintelui brazilian Jair Bolsonaro să fie numit ambasador în Statele Unite, în contextul în care, în prezent, relaţiile dintre cei doi lideri "reacţionaţi" sunt mai bune ca niciodată, transmite AFP. "Cred că ar fi o numire foarte frumoasă", a declarat la Casa Albă preşedintele american, care l-a calificat pe Eduardo Bolsonaro, în vârstă de 35 de ani, ca fiind "remarcabil". Ideea numirii acestuia în funcţia de ambasador al Braziliei la Washington a fost lansată la începutul lunii de tatăl său, Jair Bolsonaro. Eduardo "este un prieten al copiilor lui (Donald) Trump, vorbeşte engleză, spaniolă şi are o experienţă de viaţă variată. În opinia mea, poate fi persoana potrivită şi ar putea să se ocupe perfect de activitatea de la Washington", a declarat preşedintele Braziliei, tată a cinci copii, născuţi din trei căsătorii. "Nu cred că este vorba de nepotism", a mai declarat marţi Donald Trump, care îi are drept consilieri apropiaţi pe fiica Ivanka şi pe ginerele său Jared Kushner. Eduardo Bolsonaro, în prezent deputat, a apărat săptămâna trecută legitimitatea numirii sale."Am participat deja la schimburi, am gătit deja hamburgeri" în SUA, a declarat pentru presă fiul preşedintelui brazilian. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru)