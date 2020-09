SUA: Donald Trump promite vaccinuri pentru toți americanii pana in aprilie 2021

Preşedintele Donald Trump a promis vineri că 100 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 vor fi fabricate până la sfârşitul anului şi vor fi într-un număr suficient pentru a vaccina 330 de milioane de americani până în aprilie 2021, informează AFP, conform Agerpres. “Vom produce cel puţin 100 de milioane de doze până la […] The post SUA: Donald Trump promite vaccinuri pentru toți americanii până în aprilie 2021 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.