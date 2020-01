SUA expulzeaza militari sauditi in curs de instruire, in urma atacului din Florida

Cel puţin 10 militari din Arabia Saudită, aflaţi în curs de instruire în Statele Unite, vor fi expulzaţi din cauza atacului comis de un conaţional de-al lor, pe 6 decembrie anul trecut, în Florida, informează sâmbătă televiziunea CNN, preluată de Reuters. Departamentul Apărării SUA a încheiat evaluarea dosarului locotenentului de aviaţie Mohammed Saeed Alshamrani din Forţele Regale Aeriene ale Arabiei Saudite. Acesta a ucis cu focuri de armă trei infanterişti marini americani şi a rănit alţi opt cursanţi de la o bază navală din Pensacola, înainte de a fi la rândul său împuşcat mortal de un poliţist. Biroul Federal de Investigaţii (FBI) consideră că ofiţerul saudit nu a avut complici. AFP menţionează alte ştiri potrivit cărora militarii care vor fi expulzaţi - aflaţi la diferite baze din SUA - sunt suspectaţi de legături cu extremişti, iar unii deţin materiale pornografice cu copii. Conform unor surse neprecizate ale CNN, saudiţii nu vor fi acuzaţi de complicitate cu Alshamrani. Ziarul Washington Post afirmă că ancheta FBI a arătat că mai mulţi dintre ei nu au semnalat comportamentul suspect al colegului lor înaintea atacului. Ancheta deschisă după atacul din decembrie a vizat aproximativ 850 de militari saudiţi din Statele Unite, iar Pentagonul a anunţat încă din 10 decembrie sistarea programelor de instruire operaţională a acestora, deşi nu s-au descoperit niciun fel de ameninţări din partea lor. Departamentul Apărării a refuzat să dea alte detalii şi a cerut ca întrebările despre anchetă să fie adresate Departamentului Justiţiei, care nu a răspuns imediat solicitărilor Reuters. AGERPRES/(AS - autor: Marius Hosu, editor online: Gabriela Badea) Foto: (c) U.S. Department of Defense (DoD) / Facebook