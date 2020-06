SUA: Focuri de arma și un mort in „zona autonoma” Seattle. Poliției nu i s-a permis accesul

Un bărbat a fost ucis, iar un altul rănit grav cu focuri de armă sâmbătă în “zona autonomă” creată de manifestanţi într-un cartier din Seattle, în nord-vestul SUA, au anunţat autorităţile locale, citate de AFP și preluate de Agerpres. Această “zonă autonomă” a fost instituită în cadrul valului naţional de manifestaţii împotriva violenţei poliţieneşti şi […] The post SUA: Focuri de armă și un mort în „zona autonomă” Seattle. Poliției nu i s-a permis accesul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.