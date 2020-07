SUA iși avertizeaza cetațenii despre „riscul crescut de detentie arbitrara”in China

Statele Unite şi-au atenţionat sâmbătă cetăţenii asupra “riscului crescut de detenţie arbitrară” în China, într-un context de tensiuni puternice între Washington şi Beijing, relatează AFP şi DPA, conform Agerpres. Americanii din China “pot fi supuşi unor interogatorii şi detenţii prelungite din motive legate de ‘securitatea statului'”, a atras atenţia Departamentul de Stat. Autorităţile chineze pot […] The post SUA își avertizează cetățenii despre „riscul crescut de detenţie arbitrară” în China appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.