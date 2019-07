SUA incerca sa formeze o coalitie impotriva Iranului 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Statele Unite vor sa formeze o coalitie pentru a garanta libertatea de navigare in Golf, in conditiile in care tensiunile dintre Washington si Teheran au escaladat puternic, a declarat marti un inalt responsabil militar american, informeaza miercuri AFP potrivit Agerpres. Tensiunile in aceasta zona, prin care tranziteaza aproape o treime din petrolul brut mondial transportat pe cale maritima, a culminat in timpul ultimelor saptamani. SUA au acuzat Iranul de mai multe atacuri impotriva unor petroliere, iar Iranul a doborat o drona americana. "Contactam in acest moment un anumit numar de tari pentru a vedea daca putem sa formam o coalitie care ar garanta libertatea de navigare in stramtorile Ormuz si Bab al-Mandeb", a dec ...