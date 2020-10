SUA: Investiție de 8 miliarde de dolari in centrala nucleara de la Cernavoda

Un Acord de cooperare interguvernamentală pentru recondiționarea unuia dintre cele două reactoare nucleare de la Cernavodă și pentru renovarea clădirii în care se află cele două reactoare noi de la centrala nucleară va fi semnat, vineri, la Washington, de Ministrul economiei, Virgil Popescu și secretarul american pentru energie, Dan Brouillette, a anunțat ambasadorul SUA la […] The post SUA: Investiție de 8 miliarde de dolari în centrala nucleară de la Cernavodă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.