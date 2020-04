SUA: Medicamente pentru ulcer și diabet, folosite cu succes in tratamentul COVID-19

După scandalul Hidroxiclorchinei și Remdesivir, cele două medicamente scoase din Anglia și Franța de pe lista de remedii pentru COVID-19, medicii sunt rezervați să mai anunțe succesul altor soluții. Listei de posibile remedii i se adaugă, mai nou, Famotidina, utilizată în tratamentul ulcerului gastroduodenal, conform revistei Science, care a publicat informaţii despre un studiu clinic […] The post SUA: Medicamente pentru ulcer și diabet, folosite cu succes în tratamentul COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.