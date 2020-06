SUA: Mii de manifestanti au continuat sambata protestele impotriva rasismului si a violentei

Mii de americani au continuat manifestaţiile împotriva rasismului şi a brutalităţii poliţiştilor la Washington, Philadelphia şi New York sâmbătă, în timp ce în Carolina de Nord a fost organizată o a doua slujbă de pomenire a afro-americanului George Floyd, a cărui ucidere a stârnit valuri de proteste pe întreg mapamondul, informează AFP şi Reuters. Sub un cer plumburiu, oprindu-se din când în când pentru a îngenunchia, mulţimea densă de protestatari, printre care şi mulţi albi, s-a adunat în capitala federală americană, pe străzile ce duc spre Casa Albă, dar şi în apropierea Capitolului şi a Memorialului Lincoln unde, pe 28 august 1963 pastorul Martin Luther King rostea în faţa a aproape 250.000 de persoane celebrele cuvinte "Am un vis", într-un discurs ce a devenit unul de referinţă pentru lupta de apărare a drepturilor civile. "Am revenit aici, cu un nou mesaj de speranţă", a declarat Deniece Laurent-Mantey, o afro-americană de 31 de ani. Contrar mişcării emblematice din anii 1960, sau demonstraţiilor pe care capitala americană are obiceiul să le găzduiască, manifestaţiile de sâmbătă nu s-au coagulat în jurul unui eveniment sau al unei alocuţiuni. Peste zece grupuri, dintre care mai multe s-au format spontan pe reţelele sociale după moartea lui George Floyd, au lansat apeluri de participare la marşuri de protest. Pe baricadele impozante ridicate în faţa reşedinţei preşedintelui Donald Trump au fost agăţate imagini cu capetele lui George Floyd, Michael Brown, Trayvon Martin, Breonna Taylor, toţi afro-americani morţi din cauza modului în care au fost trataţi de poliţişti în ultimii ani. De la Casa Albă, unde îşi petrece week-end-ul, preşedintele Donald Trump şi-a continuat activitatea intensă pe Twitter fără a menţiona demonstraţiile. În faţa reşedinţei, într-o atmosferă foarte familială, manifestanţii au cântat piese clasice de muzică soul şi sloganuri politice precum "No Justice, No Peace, No Police Rasist" (Nu justiţie, nu pace, nu poliţie rasistă"), bucurându-se de sticlele cu apă rece distribuite de mai multe asociaţii, bine primite pe căldura opresivă resimţită în Washington. A fost prezentă şi primăriţa oraşului Washington, Muriel Bowser, ţinta tweet-urilor batjocoritoare ale preşedintelui american. Politiciană de culoare a apreciat că a venit momentul pentru "Următorul" în noiembrie, aluzie la alegerile prezidenţiale care vor urma peste 150 de zile. "Am impresia că am luptat, am luptat, am luptat şi că, dintr-o dată, totul a ieşit la lumină" s-a bucurat Patricia Thompson, în vârstă de 55 de ani, referindu-se la faptul că multe companii şi organizaţii americane au luat poziţie publică "împotriva rasismului instituţional" şi aceasta pentru prima dată, după incidentul care a dus la moartea lui George Floyd. După o primă ceremonie emoţionată, care a avut loc joi la Minneapolis, apropiaţii afro-americanului de 46 ani asfixiat de un poliţist alb, i-au adus acestuia un al doilea omagiu într-un cadru familial, mai intim, la Raeford, în statul natal al victimei, Carolina de Nord. Funeraliile sunt prevăzute să aibă loc pe 9 iunie, la Houston. Sute de demonstranţi au mărşăluit prin faţa Spitalului universitar George Washington cântând "Mâinile sus, nu trageţi", "Mărşăluim pentru speranţă, nu pentru ură!" şi "Nu pot să respir!" La New York, interdicţia de circulaţie pe timpul nopţii rămâne în vigoare până duminică seara, în timp ce restricţiile similare au fost ridicate la Washington, Seattle şi Los Angeles. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Andreea Preda) Citeşte şi: De la Sydney la Londra, mii de oameni au ieşit în stradă pentru a pune capăt rasismului, o altă ''pandemie''