SUA - Mii de persoane evacuate si stare de urgenta in California din cauza incendiilor

Pompierii din California, susţinuţi de scăderea intensităţii vântului, au pornit vineri ofensiva împotriva a două incendii de proporţii, izbucnite în zone diferite ale statului american, unul conducând la evacuarea a 50.000 de locuitori din suburbiile oraşului Los Angeles, iar celălalt mistuind comitatul Sonoma, renumit ţinut viticol, informează sâmbătă Reuters. Guvernatorul Gavin Newsom a declarat stare de urgenţă după ce ambele incendii, care au izbucnit săptămâna aceasta la doar câteva ore distanţă unul de celălalt, au fost înteţite de vântul puternic. Autorităţile din domeniul situaţiilor de urgenţă au ridicat nivelul de alertă, iar furnizarea curentului electric a fost întreruptă pe scară largă pentru a reduce riscul de incendii de vegetaţie. Nu au fost înregistrate victime în urma incendiului Kincade din Sonoma County, la circa 130 km nord de San Francisco, sau a incendiului Tick din Santa Clarita Valley, la circa 65 km nord de Los Angeles. Incendiile, cele mai grave dintre cele izbucnite săptămâna aceasta în statul american, au distrus zeci de locuinţe şi sedii comerciale şi au ridicat nivelul de alertă privind calitatea aerului în unele zone din Los Angeles şi San Francisco Bay. Vântul uscat şi cald, cu rafale de până la 112 km/h, a scăzut în intensitate joi seara, ceea ce a încetinit avansarea incendiilor şi le-a oferit echipajelor de pompieri şansa de a înregistra progrese semnificative împotriva flăcărilor. Situaţia nu va fi însă de durată, potrivit meteorologilor care au prognozat întoarcerea rafalelor puternice de vânt începând din a doua parte a zilei de sâmbătă. Pacific Gas and Electric Co. (PG&E) încerca să restabilească furnizarea energiei electrice la cele aproape 200.000 de locuinţe şi sedii comerciale - întreruptă ca măsură de precauţie - însă, în urma prognozelor meteorologiloc compania a anunţat intenţia de a pune în aplicare noi întreruperi, ce vor afecta 850.000 de clienţi din nordul şi centrul statului California. PG&E a recunoscut joi că incendiul Kincade, izbucnit miercuri, care a determinat evacuarea a 2.000 de persoane din comitatul Sonoma, a debutat în apropierea unui stâlp de înaltă tensiune deteriorat, aflat în proprietatea companiei. Compania PG&E este considerată responsabilă pentru incendiul Camp Fire, care a devastat la începutul lui noiembrie 2018 mica localitate Paradise, în nordul Californiei, în urma căruia 86 de persoane şi-au pierdut viaţa şi mai multe zeci de mii au fost evacuate. Circa 2.000 de persoane au primit ordin de evacuare în localitatea Geyserville şi în podgoriile din vecinătate, una dintre acestea aparţinând cineastului american Francis Ford Coppola. Incendiul Tick, a izbucnit joi şi până vineri mistuise 1.700 de hectare şi ameninţa 15.000 de locuinţe şi sedii comerciale, potrivit autorităţilor. Aproximativ 50.000 de persoane din Santa Clarita şi împrejurimi au fost evacuate. "Este cea mai mare evacuare pe care am avut-o vreodată în Santa Clarita", a declarat comisarul regional din Los Angeles, Kathryn Barger, în cadrul unei conferinţe de presă. California se confruntă de mai mulţi ani cu seceta, iar temperaturile ridicate şi vânturile violente înregistrate în prezent sunt propice întreţinerii incendiilor.