SUA: Mike Pompeo incepe saptamana viitoare un turneu in mai multe tari din Europa

Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri că va vizita Polonia şi alte trei ţări europene săptămâna viitoare, în contextul în care SUA au anunţat că intenţionează să repoziţioneze trupe retrase din Germania, informează AFP. În cadrul acestui turneu european care va începe pe 11 august, secretarul de stat american va vizita, de asemenea, Cehia, Slovenia şi Austria. "Va fi o călătorie foarte importantă şi productivă", a estimat Mike Pompeo în cadrul unei conferinţe de presă. Preşedintele polonez Andrzej Duda, un conservator populist, a fost reales luna trecută la limită pentru un nou mandat de cinci ani, după o campanie extrem de polarizată, în care s-a remarcat primirea sa la Casa Albă de către Donald Trump. Foto: (c) JIM LO SCALZO/EPA Preşedintele Trump, care nu are relaţii tocmai bune cu cancelarul german Angela Merkel, a decis să retragă trupe americane din Germania, o parte urmând să fie repoziţionată în Polonia. Foto: (c) Peter Nicholls/REUTERS Pentagonul a anunţat săptămâna trecută că SUA vor desfăşura, prin rotaţie, 1.000 de soldaţi în Polonia în baza unui acord încheiat cu Varşovia. Aceştia se vor adăuga celor 4.500 de soldaţi americani dislocaţi deja prin rotaţie în această ţară central-europeană. Turneul european al şefului diplomaţiei americane, notează AFP, ar urma să acorde importanţă şi subiectului referitor la relaţiile cu China, deoarece Mike Pompeo, care încearcă să reducă influenţa Beijingului în lume, îi încurajează pe aliaţii SUA să evite colaborarea cu Huawei, gigantul chinez din domeniul telecomunicaţiilor. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Andreea Preda)