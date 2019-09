SUA: Nancy Pelosi a anuntat inceperea procedurii de destituire a presedintelui Trump

Lidera Partidului Democrat din Congresul SUA Nancy Pelosi a anunţat marţi prima etapă în vederea unei puneri sub acuzare oficiale a preşedintelui Donald Trump, suspectat că a solicitat omologului său ucrainean Volodimir Zelenski să ancheteze în legătură cu rivalul său democrat Joe Biden, transmite AFP. "Faptele preşedintelui până în prezent au încălcat Constituţia", a susţinut preşedinta democrată a Camerei Reprezentanţilor. Donald Trump "a trădat jurământul" de preşedinte, "securitatea naţională" şi "integritatea alegerilor" americane, a susţinut cu fermitate Pelosi în alocuţiunea pronunţată în Congres. "Astăzi anunţ că această Cameră a Reprezentanţilor deschide o anchetă oficială în vederea unei proceduri de destituire", a continuat politiciana democrată, reticentă până acum să iniţieze un demers de acest tip. La nivel practic, Pelosi a solicitat unui număr de 6 comisii ale camerei inferioare, care anchetează deja activităţile preşedintelui american, să se înscrie în cadrul acestei proceduri. În mod concret, aceasta înseamnă că, dacă vor reuşi să adune suficiente capete de acuzare, aceste comisii ar putea să redacteze articolele unei puneri sub acuzare care va fi apoi supusă votului în cadrul unei şedinţe plenare. Partidul Democrat deţine majoritatea în Camera Reprezentanţilor, iar preşedintele Trump riscă să fie pus sub acuzare, ceea ce s-a întâmplat doar în cazul a doi din predecesorii săi în istoria SUA: democraţii Andrew Johnson în 1868 şi Bill Clinton în 1998 pentru scandalul legat de stagiara de la Casa Albă Monica Lewinsky. Până acum niciun preşedinte american nu a fost destituit. Procedura prevede ulterior un vot în Senatul controlat de republicani. Doar un vot cu majoritatea a 2/3 ar putea conduce la destituirea preşedintelui ceea ce, în stadiul actual, pare puţin probabil. Consecinţele acestui demers democrat asupra campaniei prezidenţiale din 2020 sunt imprevizibile, notează AFP. Marţi, preşedintele Trump a apreciat că va avea un efect pozitiv asupra popularităţii sale în context electoral. "Toţi spun că va avea un efect pozitiv pentru mine cu ocazia scrutinului" a declarat Trump, care şi-a propus să obţină un al doilea mandat la alegerile din noiembrie 2020. Sub presiune, preşedintele a anunţat mai devreme în cursul zilei de marţi că a acceptat în cele din urmă să facă public conţinutul conversaţiei sale telefonice cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski. Apreciind drept ridicolă perspectiva destituirii sale, Donald Trump i-a acuzat pe democraţi că acest demers reprezintă un calcul politic: "Nu ştiu cum să mă oprească" înaintea alegerilor prezidenţiale, declarase Trump în dimineaţa zilei de marţi. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Daniela Juncu)