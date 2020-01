SUA: Noi declaratii stanjenitoare pentru Donald Trump, al carui proces de impeachement tocmai a inceput

Donald Trump şi alţi responsabili republicani ştiau totul despre presiunile exercitate asupra Ucrainei, a declarat într-un interviu un fost asociat de-ai lui Rudy Giuliani, avocatul personal al preşedintelui american, dezvăluiri care consolidează dosarul acuzării în ziua deschiderii procesului său de impeachment, relatează AFP. Într-un interviu acordat miercuri seară canalului MSNBC, Lev Parnas, om de afaceri de origine ucraineană inculpat în octombrie pentru încălcarea legilor privind finanţarea campaniilor electorale, a afirmat că preşedintele ştia tot despre eforturile sale pe lângă autorităţile ucrainene, împreună cu un alt asociat pe nume Igor Fruman, pentru ca acestea să-l compromită pe Joe Biden, fost vicepreşedinte democrat şi candidat la alegerile prezidenţiale în 2020. "Preşedintele Trump ştia exact ce se întâmpla, era la curent cu deplasările mele, nu făceam nimic fără consimţământul dlui Giuliani sau al preşedintelui", a afirmat bărbatul de 47 de ani, care l-a avut alături pe avocatul său. Lev Parnas a certificat astfel că Donald Trump "a minţit" când a spus că nu îl cunoaşte. "Nu eram prieteni (...) dar ştia cu exactitate cine eram noi, în special cine eram eu, pentru că am interacţionat cu el în numeroase rânduri", a afirmat Parnas. Totuşi, Donald Trump a repetat joi că nu îl cunoaşte pe Parnas. "Nu îl cunosc, nu cred că am vorbit cu el", a spus preşedintele american la Casa Albă, recunoscând totuşi că este posibil să apară în fotografii cu acesta. Parnas a afirmat că a fost mereu clar că aceste presiuni asupra Ucrainei erau "în întregime" destinate subminării şanselor lui Joe Biden, şi nu susţinerii luptei împotriva corupţiei, principalul argument al lui Donald Trump. În alte declaraţii pentru New York Times şi CNN, Parnas a dat asigurări că mai mulţi responsabili republicani erau la curent cu aceste presiuni, trasând un cerc care implică în mare parte anturajul preşedintelui. Lev Parnas i-a implicat în special pe ministrul justiţiei William Barr, deputatul californian Devin Nunes, numărul 2 al comisiei de informaţii a Camerei Reprezentanţilor, şi alte două persoane legate de finanţarea campaniei pentru realegerea lui Trump. Parnas a dat acest declaraţii în contextul în care democraţii din Congres au făcut publice documente, precum fotografii şi mesaje text, care par să susţină ipoteza presiunilor exercitate asupra autorităţilor ucrainene, precum şi eforturile lui Giuliani şi Parnas de a obţine concedierea ambasadoarei americane la Kiev Marie Yovanovitch, considerată anti-Trump. Mesajele schimbate între Parnas şi un candidat republican la Camera Reprezentanţilor, Robert Hyde, lasă astfel să se înţeleagă că cel din urmă comunica cu oameni din Ucraina care supravegheau plecările şi sosirile ambasadoarei în lunea martie, cu puţin timp înainte de rechemarea ei de la Kiev, în luna mai. Parnas a dat asigurări că aceste mesaje nu trebuie luate în serios, respingând ideea că diplomata, care a avut o mărturie puternică în Congres în luna noiembrie, ar fi putut fi supravegheată. Ucraina a anunţat însă joi că deschide o anchetă, iar FBI-ul s-a deplasat joi la domiciliul lui lui Robert Hyde, potrivit unei surse sub protecţia anonimatului citate de CNN. Aceste informaţii le-au dat apă la moară celor care îl acuză pe Trump că a adus metode mafiote la Casa Albă. O fostă procuroare federală new-yorkeză, Mimi Rocah, a postat pe Twitter că aceste mesaje sugerează că "o lovitură mafiotă" se pregătea asupra lui Marie Yovanovitch. Lev Parnas, în prezent cetăţean american, a pledat nevinovat la capetele de acuzare reţinute împotriva lui, pentru care riscă 20 de ani de închisoare. Dispus acum să coopereze cu anchetatorii, el a declarat pentru New York Times că regretă că a avut "prea multă încredere" în Giuliani şi Trump. "Credeam că acţionez ca un patriot şi că îl ajut pe preşedinte", a adăugat el. Împreună cu Igor Fruman, el este acuzat că a ascuns originea străină a mai multor donaţii din 2018 pentru campanii electorale, în special originea celor 325.000 de dolari vărsaţi pentru campania de realegere a lui Donald Trump în mai 2018.AGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan, editor online: Daniela Juncu)