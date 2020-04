SUA nu sisteaza activitatea portavionului nuclear Roosvelt și debarca, pe rand, echipajul contaminat

Comandanţi din marina militară americană au anunţat, miercuri, că de pe portavionul Theodore Roosevelt, contaminat cu coronavirus, vor fi debarcaţi, până vineri, încă aproape 2.000 de marinari, pe lângă cei 1.000 scoşi deja din dispozitiv, transmite dpa, preluată de agerpres.ro. Decizia a fost luată după ce comandantul navei, Brett Crozier, le-a scris comandanţilor Flotei SUA The post SUA nu sistează activitatea portavionului nuclear Roosvelt și debarcă, pe rând, echipajul contaminat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.