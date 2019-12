SUA: O noua lege interzice vanzarea tutunului pentru tinerii sub 21 de ani

O nouă lege, care interzice vânzarea produselor din tutun către oricine are vârsta sub 21 de ani, a intrat în vigoare, relatează Mediafax, preluat de Digi 24 . Anunțul a fost făcut de US Food and Drug Administration (FDA).Săptămâna trecută, președintele Donald Trump a aprobat noua vârstă minimă într-un poachet de legi, iar FDA a anunțat vineri pe site-ul său web că „acum este ilegal ca un retailer să vândă orice produs din tutun - inclusiv țigări, trabucuri și e-țigarete - oricui sub 21 de ani. FDA va oferi detalii suplimentare pe această problemă”.De asemenea, în SUA este ilegală vânzarea băuturilor alcoolice pentru tinerii sub 21 de ani.