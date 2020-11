O presiune la nivel național pentru relaxarea legilor privind drogurile a făcut un pas semnificativ, o dată cu votul de marți, alegătorii transformând Oregonul în primul stat care a dezincriminat posesia unor cantități mici de droguri de stradă, cum ar fi cocaina, heroina și metamfetamina. Între timp, alte cinci state au legalizat marijuana pentru adulți, […] The post SUA: Oregon, primul stat care a dezincriminat posesia cocainei, heroinei și metamfetaminei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.