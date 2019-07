SUA: Patru chinezi inculpati pentru ajutor oferit programului militar nord-coreean

O companie chineză şi patru dintre conducătorii săi au fost inculpaţi în Statele Unite, unde sunt acuzaţi că au ajutat programul militar al Coreii de Nord, a anunţat marţi Departamentul de Justiţie (DoJ) al SUA, relatează AFP. "Cu ajutorul a peste 20 de firme paravan, ei sunt suspectaţi că au căutat să ascundă tranzacţiile financiare ilegale în profitul unor entităţi nord-coreene implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă", a afirmat un oficial cu rang înalt al DoJ, John Demers, citat într-un comunicat. Compania Dandong Hongxiang Industrial Development (DHID), proprietara acesteia, Ma Xiaohong, directorul său general, Zhou Jianshu, directorul general adjunct, Hong Jinhua, şi directorul financiar, Luo Chuanxu, au fost inculpaţi luni în absenţa lor de către un mare juriu din New Jersey. Cei patru responsabili nu au fost reţinuţi şi probabil se află în China, potrivit DoJ. Acestora le este reproşat că au ajutat banca nord-coreeană KKBC care, din 2009, nu mai are dreptul să utilizeze instituţiile financiare americane, nici să facă tranzacţii în dolari din cauza participării la programul militar al ţării sale. Potrivit actului de acuzare, chiar de la începutul sancţiunilor contra băncii, compania chineză a preluat ştafeta şi a asigurat cu ajutorul unor firme paravan cu sediul în Insulele Virgine, Seychelles sau Hong Kong plăţile în dolari pentru contul acestei bănci şi a altor entităţi nord-coreene. Responsabilii companiei au favorizat, de asemenea, schimbul de bunuri cu Coreea de Nord disimulând originea şi destinaţia lor, mai scrie AFP.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: The United States Department of Justice / Facebook