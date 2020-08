SUA: Peste 100 de cladiri avariate dupa un seism cu magnitudinea 5,1 produs in Carolina de Nord

Peste o suta de cladiri au fost avariate in comitatul Alleghany din statul american Carolina de Nord, situat in estul tarii, dupa un cutremur cu magnitudinea 5,1 produs in aceasta regiune duminica dimineata, au anuntat autoritatile locale, citate luni de agentia Xinhua. In urma seismului nu au fost inregistrate victime.