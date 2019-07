SUA: Presedintele Trump decreteaza starea de urgenta inainte de o furtuna tropicala care ameninta New Orleans

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi seara starea de urgenţă, din cauza apropierii furtunii tropicale Barry de coasta statului Louisiana, transmite AFP. Se aşteaptă ca până vineri seara sau sâmbătă la primele ore ale dimineţii intensitatea furtunii să crească până la nivelul unui uragan, iar la New Orleans să cadă ploi torenţiale. Oraşul este extrem de expus şi a mai fost devastat în 2005 de uraganul Katrina, ale cărui urme încă se mai văd. Declararea unei catastrofe naturale la nivel naţional, decisă de preşedinte, permite participarea la intervenţii a agenţiilor federale, la cererea guvernatorului Louisianei, John Bel Edwards. Acesta i-a mulţumit lui Trump printr-un mesaj pe Twitter, în care îşi exprimă şi aprecierea pentru sprijinul partenerilor federali în eforturile de combatere a inundaţiilor. Edwards decretase deja starea de urgenţă la nivelul statului şi ordonase evacuarea unor zone. La sfârşitul lui august 2005, în timpul uraganului Katrina, de categoria 5, digurile s-au rupt sub presiunea apei şi oraşul New Orleans a fost inundat în proporţie de 80%. Şi-au pierdut atunci viaţa circa 1000 de oameni, iar bilanţul final al catastrofei a fost de peste 1800 de morţi. AGERPRES/(AS - autor: Marius Hosu, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Irina Giurgiu)