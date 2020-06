SUA: Protestatarii au pus ochii pe statuia unui al treilea președinte american. Chiar langa Casa Alba

După ce statuia lui George Washinton din Portland a fost dărâmată de protestatari, iar un muzeu a cerut, luni, înlăturarea monumentului dedicat lui Teddy Roosevelt, protestatarii americani au atacat și statuia fostului preşedinte Andrew Jackson, situată în apropierea Casei Albe, scriind pe postament cuvintele ‘killer scum’ (‘lepădătură de ucigaş’) înainte ca poliţia să intervină, transmite […] The post SUA: Protestatarii au pus ochii pe statuia unui al treilea președinte american. Chiar lângă Casa Albă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.