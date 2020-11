SUA. Raport incendiar: 1,8 milioane de votanți „fantoma” in 29 de state

Un raport publicat, luni, în SUA, arată că, în 353 de comitate, ar fi fost înregistrați 1,8 milioane mai mulți alegători decât cetățenii cu vârstă de votare, informează dailywire.com. Judicial Watch (JW) a dezvăluit rezultatele studiului din 2020, care arată că procentul de înregistrare a depășit 100% dintre alegătorii cu drept de vot. Cele opt […] The post SUA. Raport incendiar: 1,8 milioane de votanți „fantomă” în 29 de state appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.