SUA - Recompensa record, de peste 100 de milioane de dolari, pentru un denunțator

Autoritatea de supraveghere a pieţei de capital din SUA (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC) a plătit, recent, o sumă record de 114 milioane de dolari unui singur denunţător care a oferit informaţii cu privire la o serie de nereguli financiare şi, de asemenea, a ajutat la investigaţia demarată de către autorităţi, a anunţat instituţia zilele trecute, informează cotidianul The Telegraph potrivit Agerpres.

Recompensa cuprinde suma de 52 milioane de dolari pentru asistenţa oferită SEC şi alte 62 milioane de dolari pentru acţiuni conexe întreprinse de către o altă agenţie.Această sumă record este mai mult decât dublă faţă de precedenta valoare, de 50 milioane de dolari, care a fost plătită în luna iunie a acestui an unui denunţător care a ajutat SEC.

"Acest premiu record este o dovadă a angajamentului SEC de a-i recompensa pe cei care oferă agenţiei informaţii de calitate. Denunţătorii au o contribuţie importantă la punerea în aplicare a legii şi suntem decişi să îi recompensăm cât mai rapid şi mai eficient posibil", a declarat preşedintele SEC, Jay Clayton.



Nici identitatea denunţătorului şi nici dosarul în care s-au oferit informaţii nu au fost dezvăluite.



În total, SEC a acordate recompense în valoare de aproximativ 175 milioane de dolari către 39 de denunţători în anul fiscal care s-a încheiat în septembrie.



Legea Dodd-Frank din 2010 permite SEC să ofere recompense financiare denunţătorilor care livrează informaţii credibile şi la timp, şi care conduc la acţiuni încheiate cu succes de punere în aplicare a legii.



În total, SEC a plătit aproximativ 676 milioane de dolari pentru 108 de denunţători începând din anul 2012, toţi banii provenind de la un fond alimentat de amenzile plătite de către companii şi persoane fizice pentru încălcarea legii privind tranzacţiile financiare.



Printre sancţiunile aplicate de SEC în acest an se află şi o amendă de 500 milioane de dolari impusă Wells Fargo după ce banca i-a indus în eroare pe investitori cu privire la succesul celei mai mari divizii ale sale, în timp ce, în paralel, deschidea conturi bancare false şi vindea produse inutile unor clienţi care nu le-au utilizat niciodată.