SUA: Republicanii denunta "ipocrizia" democrata privind acuzatiile impotriva lui Biden

O guvernatoare democrată, pe lista posibililor colistieri ai lui Joe Biden, a afirmat duminică, la postul de televiziune CNN, că ea îl crede pe candidatul la Casa Albă când dezminte acuzaţia de agresiune sexuală care îl vizează. Republicanii denunţă" ipocrizia" taberei sale în această afacere, notează AFP. Tara Reade, 56 de ani, îl acuză pe Joe Biden, 77 de ani, că a agresat-o sexual pe unul din culoarele Congresului SUA în 1993, când acesta era senator şi ea lucra pentru el. "Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată", a declarat vineri fostul vicepreşedinte american, pentru care aceste acuzaţii "nu sunt adevărate". Guvernatoarea statului Michigan, Gretchen Whitmer, figurează la 48 de ani printre candidatele cu cele mai multe şanse de a fi aleasă de Joe Biden pentru a deveni, dacă va învinge la 3 noiembrie, prima vicepreşedintă a Statelor Unite. "Trebuie să ascultăm povestea fiecărei femei care are una şi apoi să verificăm această poveste, să punem întrebări, să gândim critic şi după aceea să ne pronunţăm, pe baza tuturor acestor elemente", a declarat ea la CNN. "Am făcut aşa în acest dosar. Vreau să vă spun că nu cred că asta corespunde cu Joe Biden pe care îl cunosc. Da, îl cred pe Joe şi îl sprijin pe Joe Biden", a adăugat democrata, care afirmă că şi ea a fost victima unei agresiuni sexuale când era studentă. Guvernatoarea a negat în acelaşi timp că democraţii că acordă aceeaşi prezumţie de nevinovăţie bărbaţilor numai dacă sunt din tabăra lor, şi nu din partidul republican. Republicanii insistă asupra acestui argument, comparând intensa campanie desfăşurată împotriva judecătorului conservator Brett Kavanaugh, şi el acuzat de agresiune sexuală, în cursul confirmării pentru Curtea Supremă în 2018, cu sprijinul neclintit acordat lui Joe Biden de marile personalităţi din Partidul Democrat, printre care numeroase femei de prim-plan ca Hillary Clinton. "Am trecut de la +MeToo+ la +Circulaţi, nu e nimic de văzut+ într-o nanosecundă pentru că este democrat", a denunţat şefa Partidului Republican, Ronna McDaniel, făcând aluzie la mişcare mondială care a provocat căderea a numeroase personalităţi. "Ipocrizia este deplorabilă şi ea nu vine numai din partea democraţilor, vine şi din partea media", a continuat ea duminică la postul ABC. Vizat şi el de mai multe acuzaţii, preşedintele Donald Trump a avut rare cuvinte de sprijin, vineri, la adresa marelui său rival Joe Biden, pe care l-a îndemnat "să se bată", afirmând în acelaşi timp că şi el a fost "victimă a unor false acuzaţii absurde".AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Andreea Preda)