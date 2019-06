SUA riposteaza in Orientul Mijlociu. Mai trimite inca 1.000 de militari

soldati americani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); SUA vor trimite inca 1.000 de militari in Orientul Mijlociu ca raspuns la „comportamentul ostil al fortelor iraniene si al gruparilor intermediare”, a anuntat Patrick Shanahan, ministrul interimar al Apararii, informeaza The Guardian. Decizia va mari cel mai probabil tensiunile dintre cele doua tari. Saptamana trecuta Washingtonul a dat vina pe Iran pentru atacuri asupra a doua petroliere, la un an dupa ce presedintele american Donald Trump a retras SUA din acordul nuclear semnat in 2015 cu Iranul. Donald Trump acuza Iranul de atentate teroriste si ii clasifica drept natiune terorista „Am autorizat aproximativ inca 1.000 de militari cu obiective defensive pentru a gestiona amenint ...