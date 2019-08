SUA si talibanii, aproape de incheierea unui acord de pace. Ce presupune

acord google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); SUA si talibanii sunt "aproape" de incheierea unui acord care s-ar materializa printr-o reducere a numarului de militari americani in Afganistan. Cele doua parti, in razboi de 18 ani, negociaza de mai multe zile la Doha ultimele detalii ale unui acord istoric prevazand garantii de securitate din partea talibanilor, in schimbul plecarii unei mari parti a celor 13.000 de soldati americani stationati in Afganistan. Donald Trump anticipeaza un acord cu China, dupa gesturile pozitive din partea Beijingului "Suntem aproape de un acord. Speram sa aducem in curand vesti bune natiunii noastre care cauta pacea", a scris pe Twitter Zabihullah Mujahid, purtatorul de cuvant al talibanilor. Washingtonul ...