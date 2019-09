SUA: Trump a declarat ca analizeaza cinci candidaturi pentru functia vacanta de consilier pentru securitate nationala

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că are în analiză cinci persoane foarte calificate profesional pentru a-l înlocui pe John Bolton în funcţia de consilier de securitate naţională, informează Reuters. Adresându-se reporterilor de la Casa Albă, preşedintele american a spus că Bolton, care a fost concediat marţi brusc după ce a ocupat această funcţie timp de 17 luni, a făcut câteva greşeli, printre care ofensarea liderului nord-coreean Kim Jong Un, căruia i-a cerut să urmeze "modelul libian" şi să îşi predea toate armele nucleare. Donald Trump a declarat că dintre multele persoane interesate de postul eliberat de Bolton, pe cinci le considerată foarte calificate pentru a-l ocupa, fără însă a le numi. Preşedintele a precizat că va anunţa săptămâna viitoare numele persoanei pe care o va alege pentru această poziţie care nu are nevoie de confirmarea Senatului. Şeful statului american a declarat că s-a înţeles bine cu Bolton şi şi-a exprimat speranţa că despărţirea s-a petrecut în termeni buni. A menţionat că fostul său consilier a întrecut măsura în privinţa Venezuelei, un subiect de politică externă care este una din principalele provocări cu care se confruntă actuala administraţie de la Washington. În pofida faptului că cei doi au împărtăşit necesitatea de a forţa plecarea de la putere a preşedintelui Nicolas Maduro, Trump a început să îşi piardă răbdarea pe măsură ce eforturile diplomatice şi campania de sancţiuni ale SUA de îndepărtare a liderului socialist s-au dovedit ineficiente. Trump a refuzat să comenteze dacă se va întâlni cu omologul venezuelean. Întrebat dacă are în vedere o relaxare a sancţiunilor impuse Iranului care să permită o întrevedere cu preşedintele iranian Hassan Rohani la reuniunea din acest an a Adunării Generale a ONU, Trump a răspuns că "vom vedea ce se întâmplă". Printre numele vehiculate ca posibili succesori ai lui Bolton se află emisarul pentru Coreea de Nord Stephen Biegun, ambasadorul în Germania Richard Grenell, negociatorul pentru eliberarea ostaticilor Robert O'Brien şi adjunctul secretarului de stat John Sullivan. Senatorul republican Lindsey Graham, un apropiat al preşedintelui american, a declarat pentru emisiunea Special Report a postului de televiziune Fox News, că numele pe care i le-a menţionat Trump îi includ pe consilierul de securitate naţională al vicepreşedintelui Mike Pence, generalul în retragere Keith Kellogg, emisarul Departamentului de Stat pentru Iran Brian Hook şi fostul adjunct al consilierului de securitate naţională al Casei Albe Rick Waddell. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru)