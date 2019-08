SUA: Trump in vizita la Dayton si El Paso, locurile atacurilor armate din week-end, intampinat de protestatari furiosi

Preşedintele Donald Trump s-a întâlnit miercuri la Dayton, în statul american Ohio, cu victime ale atacului armat de la sfârşitul săptămânii trecute, în timp ce protestatarii scandau "Fă ceva", "Tu eşti cauza", acuzându-l astfel că a contribuit la creşterea tensiunilor în rândul populaţiei prin retorica sa rasistă şi negativă la adresa imigranţilor, transmit Reuters şi AFP. Donald Trump a vizitat, împreună cu Prima Doamnă Melania Trump, Spitalul Miami Valley unde sunt internate persoanele rănite în atacul armat de duminică în care şi-au pierdut viaţa 9 persoane şi în care suspectul a fost ucis, incident sângeros care a avut loc la doar 13 ore după atacul armat din El Paso (Texas), soldat cu 22 de morţi. Mulţimea de protestatari strânsă în faţa spitalului şi în centrul oraşului Dayton afişau pancarte pe care se putea citi "Ura nu este binevenită aici" şi "Opriţi această teroare". În masa de sute de persoane puteau fi văzute celebrele baloane 'Baby Trump', personajul gonflabil reprezentând un bebeluş coleric cu chipul preşedintelui ce apare în manifestările împotriva preşedintele Trump peste tot în lume. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe Stephanie Grisham a scris pe Twitter că Trump a discutat cu pacienţii internaţi şi a mulţumit angajaţilor spitalului pentru munca depusă. "Dumnezeu a fost cu voi. Vreau să ştiţi că suntem cu totul alături de voi", a declarat Trump în timpul vizitei la spital, conform purtătoarei de cuvânt a Casei Albe. "A fost o vizită minunată şi caldă". "Un entuziasm extraordinar şi chiar dragoste", a scris pe Trump pe Twitter. Alţi manifestanţi mânioşi l-au întâmpinat pe preşedintele Donald Trump în El Paso, unde liderul de la Casa Albă, însoţit de soţia sa, a sosit în cursul după amiezei de miercuri. Protestatarii l-au acuzat pe Trump că a alimentat ura prin discursurile sale incendiare şi au cerut sporirea controlului asupra vânzării de arme. După cele două drame din week-end, miliardarul american, care menţionează cu regularitate în discursurile sale o "invazie" a SUA de către migranţi din American centrală, este arătat cu degetul în special din cauza faptului că atacatorul din El Paso a acuzat o "invazie hispanică" într-un manifestat publicat online înaintea carnagiului pe care l-a provocat în apropiere de hipermarketul Walmart. Înaintea sosirii cuplului prezidenţial, sute de persoane s-au adunat într-un parc din El Paso purtând pancarte pe care se putea citi:"Trump, căieşte-te", "Gata cu tăcerea" sau chiar "Trump, nu eşti binevenit". "Sunt dezgustat", a declarat pentru AFP Rachel Curtis, înainte de a participa la acest protest. "Cel mai intolerant om al ţării este ultima persoană de care avem nevoie pentru a ne consola. Nu are ce să caute în El Paso." Dovadă a atmosferei în fierbere din oraş, grupuri de opozanţi şi susţinători ai preşedintelui s-au confruntat în apropierea unui memorial ridicat în amintirea victimelor. "Nu îi dezonoraţi luându-vă la bătaie. Opriţi ura", a îndemnat pe Twitter poliţia locală. Mass-media au fost ţinute la distanţă de întâlnirile prevăzute în programul preşedintelui american. Chestionată în legătură cu acest aspect, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a dezminţit că vizita ar fi urmărit să servească comunicării prezidenţiale. Consiliera preşedintelui, Kellyanne Conway, a precizat că vizita preşedintelui Trump în cele două oraşe are drept scop transmiterea de condoleanţe unei naţiuni afectate şi indignate. "Face ceea ce fac preşedinţii în cazul unei tragedii: merge pe teren", a adăugat Conway, care a dat asigurări că liderul de la Casa Albă menţine un profil scăzut pentru a permite ţării să îşi "panseze rănile". Preşedintele Trump nu a rezistat însă şi a continuat duelul verbal cu democratul Joe Biden, favoritul la alegerile democrate primare în vederea scrutinului prezidenţial din 2020. Fostul vicepreşedinte american John Biden l-a acuzat miercuri pe preşedintele republican Donald Trump că promovează supremaţia albilor. În avionul prezidenţial Air Force One care l-a condusa de la Dayton la El Paso, Trump i-a răspuns rivalului Biden printr-un tweet dispreţuitor: "Îl privesc pe adormitul de Joe Biden ţinând un discurs. Cât de plictisitor!". AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru)