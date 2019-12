SUA: Un consilier al lui Donald Trump a inventat un expert fictiv in problemele Chinei

Principalul consilier pentru politici comerciale al Casei Albe, Peter Navarro, a utilizat un alter ego fictiv pentru a alimenta discuţiile asupra conflictului comercial chino-american, a informat miercuri cotidianul New York Times, relatează AFP. Cunoscut pentru ostilitatea sa faţă de China, Peter Navarro a difuzat o notă scrisă de "Ron Vara", un expert fictiv pe care l-a citat în mai multe cărţi ale sale. "Ron Vara" este anagrama numelui de familie al consilierului, Navarro. Într-un exerciţiu neobişnuit pentru un consilier al Casei Albe, personajul fictiv al lui Navarro a estimat, potrivit New York Times, că Donald Trump ar putea calma investitorii retrăgându-se public din acordul cu Beijingul. "Scoateţi pieţele din incertitudine neanunţând niciun acord după alegeri şi majoraţi taxele vamale până la victoria" în prezidenţialele din 2020, a scris el într-o notă, în timp ce noi taxe vamale urmează să între în vigoare duminică. New York Times nu a precizat cui i-a fost trimisă nota. Potrivit New York Times, Peter Navarro a confirmat "autenticitatea notei", care a fost trimisă de la o adresă de e-mail aparţinându-i pretinsului Ron Vara. În octombrie, o profesoară de la o universitatea australiană a dezvăluit că Peter Navarro l-a citat pe Ron Vara ca expert de peste o duzină de ori în cinci din cele 13 cărţi ale sale, în care a lansat critici virulente la adresa Chinei. Alţi responsabili ai administraţiei au fost concediaţi sau constrânşi să demisioneze când s-au făcut vinovaţi de fals, inclusiv un oficial cu rang înalt din Departamentul de Stat care a arătat o copertă trucată a revistei Time cu fotografia sa. Deocamdată, Peter Navarro beneficiază în continuare de sprijinul preşedintelui Donald Trump, mai scrie AFP.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Daniela Juncu)