SUA: Un elicopter s-a prabusit peste un imobil din Manhattan

Un elicopter s-a prăbuşit luni peste un imobil din Manhattan, a anunţat departamentul de pompieri al metropolei americane New York, transmit Reuters şi AFP. Foto: (c) Brendan McDermid / REUTERS Imobilul este situat pe artera Seventh Avenue din centrul Manhattan-ului. Echipe de pompieri au ajuns la locul prăbuşirii, care s-a produs pe o vreme ploioasă, a indicat departamentul, pe Twitter. FDNY members are operating on scene at 787 7th Ave in Manhattan, helicopter crash landing.— FDNY (@FDNY) June 10, 2019 Nu sunt disponibile deocamdată alte informaţii.AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor online: Anda Badea)