SUA: Un vaccin aflat in dezvoltare pentru coronavirus a produs imunitate la soareci si macaci (studiu preclinic)

Un nou vaccin cu nanoparticule aflat in dezvoltare in SUA pentru SARS-CoV-2, virusul care cauzeaza COVID-19, a prezentat rezultate promitatoare in ceea ce priveste protectia si imunitatea, stimuland in conditii de siguranta productia de anticorpi si raspunsuri ale celulelor T antivirale la exemplare de soareci si macaci, conform unui nou studiu preclinic publicat luni in jurnalul Science Translational Medicine si citat de Xinhua.