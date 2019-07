SUA: Washingtonul se pregateste pentru festivitati inedite de Ziua Independentei, cu o parada militara si un discurs al lui Trump

Washington D.C., capitala federală americană, se pregăteşte joi pentru o sărbătoare de 4 iulie neobişnuită şi controversată, în care o paradă militară şi un discurs al preşedintelui Donald Trump vor însoţi tradiţionalele focuri de artificii, relatează AFP şi dpa. Festivităţile vor începe la ora locală 11:45 (15:45 GMT) cu o paradă militară, urmată de discursul lui Trump - intitulat un 'Salut către America' -, un concert şi focuri de artificii. La 4 iulie este marcată Ziua Independenţei, Independence Day, când, în 1776, 13 colonii britanice şi-au proclamat separarea de coroana britanică şi au fondat Statele Unite ale Americii. În mod obişnuit, americanii sărbătoresc ziua naţională peste tot în ţară într-o atmosferă colocvială, cu parade, fanfare, barbecue şi mari focuri de artificii. În acest an însă, campania pentru viitoarele prezidenţiale, la care Trump şi-a anunţat recent candidatura, îşi pune deja amprenta asupra festivităţilor de la Washington. 'Va fi spectacolul unei vieţi!', a lansat Trump miercuri pe Twitter, în timp ce Casa Albă a promis 'cele mai mari festivităţi de 4 iulie din istoria' capitalei federale, celebrări ce fac deja obiectul unei controverse politice. Mai mulţi aleşi democraţi din Congres l-au avertizat pe Trump în legătură cu tentaţia unui 'miting de campanie partizan şi televizat'. Un alt subiect polemic se referă la costul festivităţilor, pe care congresmanul democrat Julian Castro, aspirant la Casa Albă, le-a numit 'o risipă de bani'. Un alt candidat democrat, Pete Buttigieg, a fost de părere că preşedintele se foloseşte de militari pentru a se pune în valoare şi 'a-şi creşte egoul'. 'Egoul (lui Trump) este atât de mare, încât ţine acest miting de campanie de 4 iulie într-un strigăt disperat după atenţie, şi toată lumea o ştie', a comentat şi liderul democraţilor din Senat, Chuck Schumer. În 2017, invitat de preşedintele francez Emmanuel Macron la defilarea de 14 iulie pe Champs Elysées, Donald Trump a fost impresionat de desfăşurarea colorată, solemnă şi minuţios regizată. 'Va trebui ca noi să facem mai bine', a declarat el atunci. Ideea iniţială a unei parade militare americane pentru Ziua Veteranilor în noiembrie a fost abandonată din cauza costurilor estimate la 100 milioane de dolari. Festivităţile de joi nu vor avea acelaşi nivel de ambiţie. Potrivit cotidianului The Washington Post, Serviciul parcurilor naţionale a alocat aproape 2,5 milioane de dolari pentru eveniment, o sumă ce reprezintă doar o mică parte din costurile totale, dar care depăşeşte deja cheltuielile din anii trecuţi. Trump şi-a apărat însă ideea, dând asigurări că vor fi doar costuri minore. 'Sunt avioanele noastre, avem piloţii, aeroportul este chiar alături, avem nevoie doar de carburant', a comentat el pe Twitter. Mii de oameni sunt aşteptaţi pe imensa esplanadă National Mall, unde se află muzee şi monumente oficiale, la extremitatea căruia este situat Lincoln Memorial, ridicat în onoarea celui de-al 16-lea preşedinte al Statelor Unite. Miercuri, sub un cer cenuşiu, s-a lucrat la instalarea tribunei şi a unei mari scene la poalele Lincoln Memorial. Oponenţii critică decizia Casei Albe de a crea o secţiune VIP în tribună, unde biletele vor fi distribuite aliaţilor politici, inclusiv donatorilor republicani. Donald Trump îşi va pronunţa alocuţiunea la ora locală 18:30 (22:30 GMT) pe celebrele trepte de unde Martin Luther King şi-a rostit în 1963 discursul istoric 'I have a dream'. Din ordinul preşedintelui, tancuri Abrams şi vehicule blindate de luptă Bradley se află pe poziţii pentru a participa la defilare. Avionul prezidenţial Air Force One va survola Washingtonul, la paradă urmând să participe şi mai multe avioane militare F-35, cele mai moderne din lume. 'Blue Angels' o patrulă de acrobaţii aeriene, va efectua o demonstraţie. Opozanţii lui Trump au pregătit o adunare de protest, gruparea activistă Code Pink anunţând un miting anti-Trump la National Mall, prilej cu care ar putea fi lansat în aer 'Baby Trump', personajul gonflabil reprezentând un bebeluş coleric cu chipul preşedintelui. AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)