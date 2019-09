Subiecte importante pe ordinea de zi a sedintei Colegiului Prefectural

Foto Arhiva google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti, 24 septembrie, de la ora 11.00, in Sala Prof. Doru Constantin Tigau (fosta Sala Verde) a Prefecturii va avea loc o sedinta a Colegiului Prefectural, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Mentinerea echilibrului in relatiile de munca din Judetul Iasi: declararea muncii, timpul de munca si timpul de odihna, salarizarea si contractele colective de munca. Prezinta Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi 2. Actiuni privind identificarea erorilor si fraudelor din sistemul de asistenta sociala si stadiul masurilor dispuse. Prezinta Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Iasi 3. Actualitate si perspectiva in activitatea Agentiei ...