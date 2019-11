Substanta folosita in blocul de la Timisoara e puternic toxica pentru toate formele de viata: Blocheaza caile respiratorii

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au anuntat ca in procesul de deratizare a blocurilor din Timisoara, printre care cel in care trei oameni si-au pierdut viata, exista indicii ca a fost folosita substanta Delicia - Gastoxin care contine fosfura de aluminiu, foarte toxica, cu efecte letale in caz de inhalare, si care necesita pentru utilizare autorizatie speciala.