Succes nesperat pentru un santier naval din Romania! A castigat un proces cu o firma din Olanda

Santierul Naval Orsova (simbol bursier SNO) a castigat, dupa noua ani, procesul cu firma Veka Shipbuilding BV din Olanda, aflat pe pe rolul Curtii de arbitraj de la Rotterdam, companie care nu platise constructia a doua nave costiere, in baza unor contracte semnate in 2010. "Santierul Naval Orsova informeaza actionarii si investitorii ca in litigiul dintre societatea noastra (in calitate de constructor) si firma olandeza Veka Shipbuilding BV (in calitate de client), aflat pe pe rolul Curtii de arbitraj de la Rotterdam (AKD NV), privind cererea noastra de obligare a clientului pentru asigurarea platii celor doua nave costiere tip BT4500 construite si neplatite de client, s-a pronuntat o ho ...