SUCCES romanesc: Aprobare pentru solicitarea de a fi alocați 2% din Planul european de relansare catre sectorul creativ și cultural

Reușită a eurodeputatului Victor Negrescu în plenul Parlamentului European: propunerea sa de a aloca 2% din Planul european de relansare către sectorul creativ și cultural a fost inclusă în rezoluția care a fost aprobată astăzi de Legislativul european.

Vicepreședinte al Comisiei pentru Educație și Cultură din Parlamentul European, Victor Negrescu a fost cel care a solicitat în plenul Legislativului european alocarea acestor sume către acest sector grav afectat de pandemie și care înainte de criză contribuia cu aproape 10% din PIB-ul României și angaja peste 300.000 de persoane.

Eurodeputatul avertizează, după adoptarea în plen a rezoluției, că pasul următor trebuie făcut de către Comisia Europeană și guvernele statelor membre, pentru a salva acest sector care reprezenta în medie 4% din PIB-ul european și angaja 7,8 milioane de persoane.

„Salut adoptarea de către plenul Parlamentului European a rezoluției privind sprijinul de care sectorul creativ și cultural are mare nevoie în aceste momente. Am susținut activ această rezoluție și încă din luna iulie am solicitat Comisiei Europene și reprezentanților statelor membre alocarea a 2% din Planul european de relansare pentru salvarea acestui sector puternic afectat de criza coronavirus. Votul de astăzi demonstrează că această solicitare a avut ecou la nivelul Parlamentului European și sper ca vocea tuturor celor care activează în domenii precum cinematografia, teatrul, muzica, literatura, fotografia sau industria cărții, arhitectura, publicitatea, design sau divertisment să fie auzită de către liderii europeni și de către guvernele statelor membre”, a declarat europarlamentarul român.

Victor Negrescu consideră că rezoluția promovată de Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European este o formă de respect și de solidaritate cu oamenii de cultură și susține o intervenție mai amplă din partea Uniunii Europene și a statelor membre pentru susținerea sectorului creativ și cultural.

„Este o formă de solidaritate și o modalitate de a ne arăta respectul pentru oamenii de cultură și pentru cei care activează în industriile creative. Toți aceștia trebuie să știe că le suntem aproape și că încercăm să le oferim perspective pentru un viitor mai bun. Există și inițiative de sprijin de la nivelul societății, așa cum este și platforma CulturaDeAcasa.ro, pe care am lansat-o împreună cu colegii din PES activists România și care încearcă să promoveze cultura, oferind un spațiu ce reunește informații despre activități, soluții, evenimente și proiecte culturale. Dar este nevoie de intervenții mai ample și mai consistente din partea Uniunii Europene și a statelor membre. Și nu este vorba doar despre sprijin financiar, ci și despre un cadru european care să ofere garanții celor care activează în sectorul creativ și cultural”, a precizat Victor Negrescu.