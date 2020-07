Doi europarlamentari liberali români au votat pentru rezoluția de respingere a bugetului stabilit de Consiliul European, după patru zile de discuții, la care a participat și președintele Klaus Iohannis și care a anunțat triumfalist obținerea de către România a unei sume mari de bani pentru următorii ani. Parlamentul European a adoptat o rezoluție împotriva deciziei […] The post Succesul lui Iohannis de la Consiliul European, contestat de doi europarlamentari liberali appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.