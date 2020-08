Suceava: Copil blocat intr-un canal de scurgere la Draguseni, salvat de pompieri

Un copil în vârstă de 10 ani a fost salvat de pompierii militari, după ce a rămas blocat într-un canal de scurgere a apei pluviale, în localitatea suceveană Broşteni, din comuna Drăguşeni, a informat, duminică, purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată. Potrivit sursei citate, pompierii militari din Fălticeni au fost solicitaţi sâmbătă seara, în jurul orei 19,30, să intervină pentru extragerea unui băiat blocat într-un canal de scurgere de sub un podeţ. La faţa locului, salvatorii s-au deplasat cu o autospecială pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD. La sosirea pompierilor militari, copilul era sub un podeţ de beton, în imposibilitatea de a se mişca. Sursa citată a precizat că băiatul se juca în zonă împreună cu mai mulţi copii, când o minge de tenis de câmp a ajuns sub podeţ. Copilul s-a dus după minge, s-a băgat cu totul în cavitate, cu picioarele înainte, a rămas înţepenit în canal, iar adulţii din zonă care i-au sărit în ajutor nu au reuşit să-l scoată. Salvatorii au introdus sub băiat o prelată de transport specială, pentru a asigura o alunecare eficientă şi, totodată, protecţia copilului şi au început manevrele pentru a-l putea extrage de sub podeţ. Deoarece era agitat şi speriat, pompierii au dialogat în permanenţă cu acesta, încercând să-i distragă atenţia şi să-l determine să coopereze, pentru reuşita misiunii. După aproximativ 20 de minute, pompierii l-au extras pe băiat, care avea doar câteva excoriaţii la genunchiul drept, iar paramedicii SMURD i-au acordat primul ajutor medical, fără a fi necesar transportul la o unitate spitalicească. AGERPRES/(AS - autor: Silvia Marcu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea)